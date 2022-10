Bertinoro capitale del vino, è il momento del Master: si elegge l’ambasciatore dell’Albana

E’ il giorno del Master, dell’elezione dell’ambasciatore dell’Albana per i mesi a venire. Riflettori su Bertinoro domenica 2 ottobre con la sesta edizione del Master Romagna Albana Docg, organizzato da Ais Romagna, in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e il Comune di Bertinoro. Questa edizione è dedicata alla memoria di Sergio Navacchia, vignaiolo di Imola scomparso nell’aprile di quest’anno, personaggio che tanto ha fatto per la crescita enologica della Romagna.

Il Master parte la mattina con le prove di selezione (a porte chiuse) nella sala della Riserva Storica che mettono a confronto 10 sommelier da cinque territori regionali (1 Campania, 3 Emilia, 1 Lombardia, 4 Romagna, 1 Toscana). Da qui scaturiscono i 4 finalisti in gara davanti al pubblico alle ore 15.30 nella Chiesa di San Silvestro, in un confronto fatto di degustazioni alla cieca, presentazione di fronte a ipotetici clienti, abbinamenti gastronomici, racconto su vecchie bottiglie, domande della giuria. A decretare il vincitore sarà una giuria di esperti, composta da rappresentanti della sommellerie nazionale e romagnola e del Consorzio Vini di Romagna. Al vincitore vanno 2mila euro, nonché il prestigioso titolo di ‘ambasciatore’ del vitigno per il periodo 2022/23. Una ulteriore Giuria formata da produttori determinerà un Premio Speciale al Miglior Sommelier comunicatore del Romagna Albana Docg scelto fra i quattro finalisti.

A seguire alle ore 17,00 ci si trasferisce in piazza della Libertà per un altro evento al pubblico: Albana Dèi. Gli appassionati winelover potranno degustare e votare le Albana selezionate da una giuria tecnica e concorrere alla designazione nella sezione “L’Indigeno del Cuore – premio Valter Dal Pane”, assegnato al miglior vino da uve Albana tipologia secco. I voti del pubblico a Bertinoro saranno sommati a quelli delle altre tappe nel tour di Albana Dèi. La partecipazione è gratuita.

Da ricordare che Albana Dèi è giunta alla decima edizione, nata da un’idea di Carlo Catani e Andrea Spada, promossa e coordinata dal Consorzio Vini di Romagna.

Vino al Vino è organizzato dal Comune di Bertinoro (Assessorato al Turismo), insieme a Ais Romagna e Consorzio Vini di Romagna.

Nel corso della giornata sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi di via Allende e via Badia. Domenica 2 ottobre dalle 15 alle 20.