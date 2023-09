Bertinoro celebra la 97esima Festa dell'Ospitalità: tanta solidarietà per gli alluvionati

Come da tradizione la prima domenica di settembre ha festeggiato il Rito dell’Ospitalità, con l'appuntamento alla Colonna degli Anelli che ha visto la partecipazione di diversi ospiti illustri, impegnati a vario titolo nella difesa dell’ambiente e del territorio (fra cui il professor Andrea Segrè, fondatore di Last Minut Market e Simona Tomdelli, prorettrice vicaria dell’Università di Bologna). A precederlo la messa celebrata in Duomo dal vescovo di Forlì – Bertinoro Livio Corazza, il corteo storico con sbandieratori, la consegna del riconoscimento al “Vignaiolo Nuovo”, quest’anno assegnato a Marco Stefenelli della Tenuta De' Stefenelli.

Sabato ha fa visita il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Dopo essersi fermato ad ammirare il murales dedicato all'indimenticabile campione Arnaldo Pambianco, ha parlato della situazione legata all'alluvione, facendo sentire la vicinanza della Regione a tutta la Romagna così duramente colpita. E sono arrivate donazioni per il Comune di Bertinoro: 26mila euro dal 'gemelli' tedeschi di Kaufungen, mentre 2mila sono stati raccolti dalla locale Pro Loco.