Bertinoro celebra la Croce Rossa, sventola la bandiera in Comune: "Profonda gratitudine"

Il Comune di Bertinoro aderisce alla settimana della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, che culminerà domenica, con la Giornata Mondiale, voluta in questa data a ricordo della nascita del fondatore Henry Dunant. Da lunedì è stata esposta la bandiera della Croce Rossa nel palazzo municipale e sabato e domenica si illuminerà di rosso la Rocca vescovile, sede del Ceub, ben visibile da gran parte della Romagna.

Vi è un debito di riconoscenza inestinguibile nei confronti della Croce Rossa e delle sue volontarie e volontari. Un'istituzione che interviene in ogni ambito verso le persone a supporto sanitario, sociale e non solo. L'aiuto e la solidarietà che portano le volontarie e i volontari nei territori di guerra, nelle situazioni di disagio e nelle nostre comunità sono beni essenziali; sulla Croce Rossa si può sempre contare. Basti pensare alle recenti emergenze Covid e all'accoglienza profughi, in cui l’apporto della CRI è stato e continua ad essere determinante e prezioso.

“Il Comune di Bertinoro - affermano il sindaco Gessica Allegni e l'assessore al welfare Silvia Federici - ha un rapporto di collaborazione con il Comitato locale della CRI che perdura da molto tempo. Cogliamo questa occasione per manifestare una profonda gratitudine al presidente Debora Luongo e al consigliere con delega socio-assistenziale Bruna Dirani La Manna, in rappresentanza di tutte le volontarie e volontari. I volontari ci supportano in diverse attività sociali, dagli aiuti alle famiglie in difficoltà, alla presenza nelle diverse iniziative. Vogliamo intensificare questa collaborazione pensando insieme a nuovi progetti, confidando sulla disponibilità e sulla grande umanità che esprime la Croce Rossa".