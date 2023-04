Bertinoro celebra la Festa della Liberazione e ricorda i suoi cinque martiri

Bertinoro celebra il 78° anniversario della Liberazione con due momenti in programma il 25 aprile e il 1 maggio. Il primo appuntamento è per la mattina di martedì alle ore 10, sul Terrazzo della Resistenza, dove verrà deposta una corona d'alloro, alla presenza della sindaca Gessica Allegri e di Mirella Menghetti in rappresentanza dell'Anpi.

"I valori portati dalla Liberazione - rimarca la sindaca - sono ancora di grande attualità. Soprattutto oggi, dopo un anno di conflitti in Europa, i valori della Pace e della Libertà devono essere portati avanti con fermezza e orgoglio. Celebrare il 25 aprile non vuole limitarsi soltanto a ricordare la giornata simbolo della Liberazione dal fascismo per il nostro paese, ma significa anche prendere un impegno che dura ogni giorno dell'anno con i valori della nostra Costituzione".

I valori dell'antifascismo saranno al centro anche della cerimonia che si terrà nella mattina del 1 maggio, quando Bertinoro ricorderà il 79° anniversario dell'eccidio dei 5 martiri bertinoresi. Alle ore 10 verrà deposta una corona presso il monumento a loro dedicato. Interverranno la sindaca Allegni, il presidente dell'Anpi provinciale Gianfranco Miro Gori e rappresentati di Cgil, Cisl e Uil.

Entrambe le cerimonie vedranno anche la partecipazione della Banda Città di Bertinoro. A completare il programma del 1 maggio, il concerto che a partire dalle ore 16 si terrà nell'area verde di via De Gasperi a Santa Maria Nuova. Si esibirà la Tribute Band Magic Queen e saranno presenti stand gastronomici.