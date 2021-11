Bertinoro celebra la Giornata dell'albero: le piantine dei bimbi nell'area verde di De Gasperi

In occasione della Giornata degli Alberi, il Comune di Bertinoro e l'Associazione Volontaria Onlus organizzano per domenica un momento di piantumazione collettiva nella frazione di Santa Maria Nuova Spallicci. "Questa giornata - esordisce l'assessore al Verde, Sara Londrillo, promotrice dell'iniziativa - segue il progetto di donazione di un albero a tutti i bambini delle scuole del territorio comunale. "Questa giornata - esordisce l'assessore al Verde, Sara Londrillo, promotrice dell'iniziativa - segue il progetto di donazione di un albero a tutti i bambini delle scuole del territorio comunale. Infatti le famiglie, che desiderano piantare in terra l'albero donato lo scorso Natale, sono invitate a partecipare alla piantumazione collettiva di domenica a Santa Maria Nuova (Area verde di via A. De Gasperi) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Sono previsti altri momenti: il 28 novembre e il 5 dicembre 2021 a Fratta Terme il 12 dicembre 2021 a Collinello. L'Iscrizione è obbligatoria al 340 2448730 oppure via mail a associazionevolontaria@gmail.com".

Conclude Londrillo: "Desidero ringraziare la fattiva collaborazione di tante realtà associative che si sono unite per rendere possibile le giornate di forestazione urbana: l'Associazione Volontaria Onlus, la Pro loco di Bertinoro, il gruppo scout Bertinoroad, Missio di Forlì-Cesena, l'Associazione I Meandri, l'Associazione Sportiva di Collinello, il Comitato per gli Alberi di Forlì e i Verdecchia Vivai che hanno fornito le piante". "Proseguendo il progetto della scorsa amministrazione, fortemente voluto dall'Assessora Londrillo, diamo la possibilità a chi non ha un giardino di mettere a dimora le piante donate - afferma il sindaco Gessica Allegni -. Ciò è reso fattibile grazie ai Patti di Collaborazione con l'Associazione VolontariA, la cui missione è di piantare 11.000 alberi, cifra simbolica pari al numero degli abitanti di Bertinoro".