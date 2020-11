Bertinoro celebra la Giornata dell'Albero: saranno piantati 50 gelsi a Ospedaletto

Il Comune di Bertinoro, aderisce al progetto "Forestiamo: Aiutaci a piantare 11mila alberi" ideato dalla associazione cittadina VolontariA Onlus in collaborazione con associazione scout Bertinoro 1, il Comitato per gli Alberi di Forlì, Proloco di Bertinoro, Centro Missionario Diocesano e Verdecchia Vivai. Rappresentanti del Comune e delle Associazioni, in occasione della Giornata dell'Albero, parteciperanno alla iniziativa che si terrà stamattina dalle 10 alle 13 a Ospedaletto di Bertinoro e che prevederà la piantumazione di 50 gelsi.

Inoltre il Comune e Volontaria Onlus, in accordo con l'Istituto Comprensivo di Bertinoro, pianteranno nei prossimi giorni un albero di gelso in ciascuno dei giardini scolastici delle scuole di Bertinoro. Tutti gli alberi che verranno piantati per il progetto ForestiAmo sono stati donati dalla Regione Emilia Romagna grazie al progetto "Radici per il Futuro" che prevede la piantumazione di 4,5 milioni di alberi nella nostra regione nei prossimi 4 anni.

"Il gelso è una pianta conosciuta fin dalla antichità, legata a miti e leggende che Plinio il Vecchio definiva il più saggio degli alberi perchè a primavera è l'ultimo a sbocciare e il primo a maturare la frutta - racconta l'assessora Londrillo alle politiche educative all'ambiente del Comune di Bertinoro -. La coltivazione dell’albero di gelso un tempo era molto comune in Pianura Padania, mentre ora è quasi sparita e credo che i nostri studenti e studentesse potranno riscoprirla e apprezzarla anche per i suoi frutti".

Conclude il sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto: "Piantare anche un solo albero in tutti i nostri giardini scolastici è un gesto simbolico che vuole rappresentare il rinnovato impegno di questa Amministrazione nei confronti di iniziative che vogliono favorire la crescita di un ambiente di qualità oltre alla necessaria sensibilità nei confronti dell'ambiente che vogliamo incentivare ogni giorno, insieme ai nostri concittadini".

Foto di repertorio