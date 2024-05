Bertinoro celebra la sua patrona, è festa al santuario della Madonna del Lago: anche una messa per gli anniversari di matrimonio

E' festa al santuario della Madonna del Lago, patrona di Bertinoro e compatrona della diocesi con la Madonna del Fuoco. Il programma della ricorrenza prevede la fiorita dei bambini sabato 4 alle 15.30 e merenda con gli ospiti della Casa della Carità. A seguire (17.30) messa con gli anniversari di matrimonio. Domenica 5 sono in programma messe alle 9 e alle 11 (presieduta dal vescovo Livio Corazza). Alle 12.30 è ora del pranzo comunitario quindi, alle 15, giochi e animazioni varie. Alle 17.15 recita del rosario seguita, alle 18, dalla messa celebrata dal parroco don Gabriele Pirini. In serata, alle 20.45, si terrà lo spettacolo "Spirito pop: il sacro nel cantautorato italiano dagli anni '60 a oggi".

Il Santuario della Madonna del Lago, non distante dalla via Emilia tra Forlimpopoli e Capocolle, è legato all’immagine mariana in esso venerata, di stile orientale, dipinta su tela aderente ad una tavola di legno che, secondo la tradizione, fu tratta in salvo nell’ottavo secolo durante la lotta iconoclasta. Sulle rive di un lago, ora inesistente, fu costruito un Santuario. L'immagine, infatti, scomparve più volte dall'abbazia di Santa Maria in Urano, dove originariamente fu collocata, per riapparire dove ora c'è il luogo di culto. L'acqua, quindi, la salvò dal rogo degli iconoclasti.

Documentato fin dal Duecento, il Santuario ora ha un aspetto settecentesco mentre la facciata è del 1875. L’immagine rappresenta la Madonna in trono con il bambino Gesù e misura oltre un metro di altezza ma di essa è visibile solo la parte superiore perché quella inferiore è coperta da una lamina d’argento, opera artigianale del 1741. Attualmente nel Santuario sono in corso lavori di restauro volti a preservare la chiesa visitata il 3 giugno del 1857 da papa Pio IX.