Bertinoro, con la prima campanella partono i servizi scolastici: "Supporto per le famiglie"

Con la prima campanella dell'anno di giovedì scatta il servizio di pre-scuola (7,30-8,00) in tutti i plessi scolastici di Bertinoro, ad eccezione della scuola media, in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti. Successivamente, dal 19 settembre, saranno attivi i servizi di Post scuola (13:00-14:00) nella scuola primaria di Bertinoro, Fratta Terme e Santa Maria Nuova e nella media di Santa Maria Nuova. Dallo stesso giorno, partirà il servizio Cep (14,00-17,00) nei plessi Primaria di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e nella media di Santa Maria Nuova. Non sono attivi i servizi Post e Cep nella scuola media di Bertinoro, in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti.

I servizi di Post scuola nel plesso primaria "F. Rossi" di Bertinoro e del Cep alla scuola primaria "G. Mattarelli" di Fratta Terme sono stati attivati in via straordinaria, nonostante non si sia raggiunto il numero minimo di 8 iscritti. Per questo, si terrà monitorata la frequenza fino al 31 dicembre e, qualora le presenze dovessero ulteriormente diminuire, non si potrà garantire il proseguimento di questi servizi a gennaio 2023.

E' ancora in fase di valutazione l'eventuale attivazione del servizio post scuola (16,00-18,00) nei plessi delle scuole dell'Infanzia. “Sappiamo quanto sono importanti i servizi scolastici di supporto - afferma l'assessora Londrillo - anche ora che siamo fuori dall'emergenza sanitaria. E' fondamentale favorire le famiglie mettendoli a disposizione, anche nei casi in cui non si può raggiungere il numero minimo”.