Bertinoro, concluso il percorso partecipato di Frattastica: "Tante iniziativa per rendere Fratta Terme un posto bello in cui vivere"

Lunedì la Giunta Comunale di Bertinoro ha approvato il Documento di Proposta Partecipata di "Frattastica", processo partecipato finanziato dalla legge regionale 15/2018 che in questi mesi ha coinvolto la comunità di Fratta Terme. Lo scopo era di mettere in campo azioni per rendere la frazione un luogo ancora più sostenibile, accogliente e piacevole in cui trascorrere il proprio tempo. Partito a febbraio e conclusosi a giugno 2022, il progetto ha visto coinvolte diverse realtà associative, dai promotori "Casa del Cuculo Soc Coop" e "Comitato Genitori di Fratta Terme", alla Pro Loco, dall‘Ac Calcio Fratta Terme all‘Around Adventure, alla Casa di Heidi- Nido 44 Gatti e partner istituzionali quali il Comune di Bertinoro, l‘Istituto Comprensivo e il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

"Sono scaturite una serie di iniziative per rendere Fratta Terme, un posto bello in cui vivere - esordisce l'assessore alle politiche educative, Sara Londrillo -. In particolare ci siamo concentrati sulle esigenze dei bambini, per farli arrivare a scuola insieme a piedi, concedendo loro più autonomia e allo stesso tempo sicurezza. La sperimentazione è partita con slancio ancora prima della chiusura del processo, infatti i primi di maggio c'è stato l'avvio di Frattengers, due linee di piedibus per incentivare la mobilità sostenibile degli studenti della Scuola Primaria. L'adesione al progetto è stata positiva, tanto da inserire il piedibus nel Piano dell‘Offerta Formativa dell‘anno scolastico 2022-23 in collaborazione con l‘Istituto Comprensivo. Il Comune si farà carico dell'acquisto dell'App per la gestione dei turni degli accompagnatori e dei giacchettini ad alta visibilità per i bambini iscritti al servizio."

"Per rispondere all'esigenza del servizio biblioteca, parola emersa a gran voce fin dal primo incontro pubblico, il Comune ha attivato per il periodo estivo un servizio di prestito librario, ospitato temporaneamente nei locali della Pro Loco di Fratta Terme - prosegue Londrillo -. La biblioteca di quartiere è aperta ogni mercoledì pomeriggio per tre ore, ad esclusione del mese di agosto. Inoltre sono stati realizzati laboratori mensili di lettura a tema per bambini e bambine con il supporto della Coop.381 e diverse letture dei volontari di "Nati per leggere" – conclude l'Assessora Londrillo: "E' nostra intenzione mantenere il servizio bibliotecario anche dopo la prima fase di sperimentazione ed ampliare il contratto inserendo il punto prestiti di Fratta, possibilmente in uno spazio dedicato alla biblioteca all'interno della futura Casa di Quartiere".

Aggiunge il sindaco Gessica Allegni: "Infatti il Comune di Bertinoro ha inserito, come da norme del Rue, la sperimentazione del Frattastica Community hub, uno spazio aggregativo capace di unire i servizi gratuiti di socialità, come la biblioteca e i corsi organizzati da volontari, ad alcune proposte a pagamento come l’affitto sale per gli eventi e l’affitto delle postazioni di co-working per i professionisti. La sperimentazione si potrebbe concretizzare tramite un accordo di utilizzo temporaneo degli spazi con un gestore privato o realizzandola in luoghi diffusi. Sicuramente da questo processo è emersa la volontà di ritrovarsi e di condividere gli spazi comuni, provando a dare vita alla 'Casa di Quartiere' aperta a tutte le associazioni della zona e anche ai singoli cittadini. La ricerca di questo spazio è un segnale positivo per rivitalizzare Fratta, per stimolare il senso di appartenza alla comunità ma soprattutto per accogliere i nuovi residenti".