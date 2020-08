Bertinoro, contagiata una collaboratrice comunale: è collegata al focolaio della discoteca. Sanificazione in Comune e test

Sono legati al cosidetto focolaio della discoteca "Le Indie" di Cervia i due nuovi contagiati al covid-19 nel Comune di Bertinoro. "Entrambi sono in isolamento domiciliare, in condizioni stabili e con sintomatologia non allarmante - rende noto il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Una tra questi concittadini è una nostra collaboratrice comunale alla quale rivolgiamo fin da subito un ulteriore incoraggiamento e abbraccio. Sul fronte operativo abbiamo predisposto in accordo con l'Ausl una sanificazione completa di tutti i locali comunali e sono stati programmati test specifici non solo a chi collabora in ufficio con lei ma a tutti i collaboratori comunali, richiesta subito accolta dal Dipartimento di Igiene Pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiarisce il primo cittadino: "Come da protocollo Ausl si è andati a ripercorrere le persone incontrate in questi giorni anche sul fronte lavorativo, prontamente annotate nel registro delle presenze come stabilito anche dal Piano Sicurezza Aziendale attivo e rispettato nel nostro Comune da parte di tutti i collaboratori che voglio ringraziare anche in questa occasione". Il dato complessivo bertinorese aggiornato a mercoledì vede in totale 5 concittadini attualmente ricoverati in Isolamento domiciliare, 60 totalmente guariti, mentre sono due le vittime. "Continuiamo ad attuare tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro", è la raccomandazione di Fratto.