Bertinoro, aperto il bando per richiedere contributi per bollette e affitto: si amplia la platea di riferimento

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato il nuovo Bando per contributi finalizzati al pagamento di utenze e affitto, destinato ai nuclei familiari più in difficoltà.

I cittadini con isee fino a 14.667 euro di Bertinoro potranno presentare la domanda entro il 7 luglio al settore servizi sociali del Comune.

In seguito all'approvazione unanime del Consiglio comunale è stata ampliata la platea dei nuclei familiari che possono accedere ai contributi, infatti il limite massimo per ottenere aiuti è stato alzato da 10.992 al 14.667 euro di Isee, passando dal 150% al 200% del minimo Inps.

"Questa è la novità più importante introdotta nel nuovo bando - specifica l'assessora al Welfare, Silvia Federici - volevamo raggiungere un maggior numero di famiglie con sostegni economici, poiché la crisi, con l'aumento delle tariffe energetiche e del costo dei beni di prima necessità, ha colpito non solo le fasce di reddito più basse ma anche le famiglie che si trovano poco al di sopra della soglia di povertà. Abbiamo ritenuto di dare una risposta anche a questa fascia di reddito spesso dimenticata, con aiuti concreti non solo con questo bando ma anche con agevolazioni nelle tariffe scolastiche. Gli anni scorsi abbiamo erogato aiuti economici ad oltre 100 famiglie, ma per il 2023 prevediamo numeri maggiori".

"Ci è sembrato doveroso pensare alle famiglie più in difficoltà, facendo uno sforzo in termini di bilancio, non scontato di questi tempi. Crediamo che questa misura possa dare un po' di sollievo ai cittadini in un momento reso ancora più critico dai disastri metereologici che si sono verificati in queste settimane - afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni -. I contributi, sia per il pagamento delle utenze che per quello relativo all’affitto, vengono modulati in base alla composizione del nucleo familiare". Come sempre, i residenti negli alloggi Erp (case popolari) potranno avere accesso unicamente ai contributi sulle utenze. Tutte le informazioni e le modalità per fare richiesta sono pubblicate sul Sito del Comune di Bertinoro al seguente link: https://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=26750. In alternativa ci si può mettere in contatto con lo Sportello Sociale del Comune al numero 0543.469232 o scrivendo a servizisociali@comune.bertinoro.fc.it