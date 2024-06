Bertinoro, contributi per l’alluvione: c’è tempo fino al 30 giugno

Le famiglie di Bertinoro la cui abitazione è stata interessata dai fenomeni alluvionali di maggio 2023 hanno tempo fino al 30 giugno per presentare domanda di contributo derivante dalle donazioni che l’ente ha ricevuto.

La scadenza dell’avviso è stata prorogata nel marzo scorso fino al 30 giugno, per permettere ad altre famiglie di fare richiesta di contributo. Può presentare l’istanza per accedere ai contributi da donazioni chi era residente a Bertinoro alla data del 16 maggio 2023 e ha subito danni a beni mobili, non registrati, anche presenti nell’abitazione o in pertinenze e che non ha ottenuto il contributo immediato sostegno CIS in quanto non ha presentato la relativa domanda nel prescritto termine del 30 agosto 2023; chi ha subito danni a beni mobili non registrati presenti nelle pertinenze; chi non ha potuto chiedere il CIS (controbuto immediato sostegno) perché per la medesita abitazione ha presentato domanda il proprietario o il locatario o il titolare di altro diritto reale.

Il contributo ammonta ad un importo forfettario di 200 euro per coloro che hanno sostenuto delle spese legate all’acquisto di materiale per la pulizia e rimozione acqua/fango e detriti e per l'imbiancatura delle pareti, sistemazione di aree esterne danneggiate e non hanno conservato i relativi documenti giustificativi di spesa; fino all’importo di ulteriori 1.300 euro per ogni nucleo familiare sulla base dei documenti giustificativi di spesa come meglio specificato nell’avviso.

Il modulo per la richiesta del contributo, pubblicato sul sito del Comune di Bertinoro nella sezione Emergenza Alluvione 2023 - info va compilato e consegnato direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Bertinoro. In alternativa è possibile scansionare la domanda e i documenti giustificativi di spesa e inviarli tramite mail a protocollo@comune.bertinoro. fc.it o pec all’indirizzo protocollo@pec.comune. bertinoto.fc.it, allegando la copia del documento di identità.

Per informazioni il personale della Segreteria Generale è a disposizione per fornire supporto nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di martedì dalle 15 alle 16.30, ovvero su appuntamento in caso di impossibilità negli orari indicati telefonando ai numeri 0543 469209 - 469211 - 469210 - 469234 - 469208.