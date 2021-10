Bertinoro, dal cantiere spunta una cavità sotterranea di natura antropica: stop ai lavori

Temporaneo stop al cantiere di via Frangipane, a Bertinoro, dove sono in corso lavori di risanamento. Spiega il sindaco Gessica Allegni: "E' stata individuata una cavità sotterranea di natura antropica e i lavori sono stati sospesi per le necessarie indagini geologiche". Venerdì è stato effettuato un primo sopralluogo, a cui ha preso parte anche il primo cittadino, e nel pomeriggio si proceduto alle indagini georadar. "Se non ci saranno gravi criticità i lavori riprenderanno nel più breve tempo possibile, con le necessarie garanzie di sicurezza per tutti", conclude Allegni.