Bertinoro, dal Pnrr oltre 600mila euro per la messa in sicurezza di via Loreta: "Un'ottima notizia"

Oltre 600mila euro dal Pnrr al Comune di Bertinoro per la messa in sicurezza di Via Loreta, nella parte interessata da grave dissesto idrogeologico. All'amministrazione comunale sono stati riconosciuti 635mila euro per i lavori, ai quali il Comune aggiungerà un co-finanziamento di 121mila euro. "Parliamo di un’importante arteria di collegamento tra le frazioni di Fratta Terme e Polenta di Dante, che oltre ad essere centrale per la viabilità locale è meta cicloturistica, utilizzata anche per gare professionistiche di rilievo - spiega la sindaca Gessica Allegni -. La domanda, presentata nell’autunno 2022, prevede la risoluzione dei fenomeni franosi e degli smottamenti che rendono un tratto di strada estremamente pericoloso. La situazione di Via Loreta è un tema tanto più urgente oggi, a seguito degli eventi alluvionali di maggio, che hanno profondamente segnato il territorio e che richiedono investimenti ingenti e immediati per prevenire ulteriori disastri".

"Dal momento dell’insediamento di questa Amministrazione, via Loreta, ha rappresentato una priorità assoluta e aver ottenuto questo finanziamento è una grande notizia - esclama la prima cittadina -. Avevamo già previsto nel piano delle opere pubbliche questo intervento, perché sentivamo la necessità di dare risposte ad un problema annoso per le frazioni di Fratta e Polenta. Sapevamo che l’importo necessario sarebbe stato molto alto, per questo, insieme agli uffici, ci siamo mossi da subito nella ricerca di linee di finanziamento. Via Loreta va quindi ad aggiungersi ai progetti del Comune di Bertinoro che hanno ottenuto risorse dal Pnrr. Da disposizioni del decreto, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione, mentre il termine massimo per il completamento è il 31 marzo 2026. L’intenzione dell’amministrazione è di realizzare l’opera, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, il prima possibile. Ne daremo comunicazione appena sarà definito il cronoprogramma".