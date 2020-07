Bertinoro e il legame con Israele: l'ambasciatore Eydar alla scoperta dell'Ospitalità

L'ambasciatore di Israele, Dror Eydar, ha visitato giovedì pomeriggio Bertinoro. "Si è intrattenuto visitando la nostra comunità, da lui conosciuta grazie al celebre Ovadya Yare - Il Gran Bertinoro, commentatore della Torah e conosciuto con questo nome da tutto il mondo ebraico - spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratta -. E' stata una piacevole visita, che coltiveremo con grande piacere ed onore, per rendere la nostra Ospitalità ancora più reale tanto quanto lo fu nel medioevo quando i bertinoresi, unici nella situazione di allora, accolsero gli ebrei all'interno delle cinta murarie della città di Bertinoro".

"L'ambasciatore ha conosciuto la storia dell'ospitalità di Bertinoro, della colonna delle anella e soprattutto del quartiere ebraico visitando al contempo con il dottor Enrico Bertoni e la dottoressa Lisa Turroni il Museo Interreligioso di cui è rimasto piacevolmente impressionato - continua Fratto -. Ci siamo scambiati i contatti per tornare a Bertinoro l'anno prossimo, durante il VII Centenario della morte di Dante Alighieri per un convegno e apporre una targa su Ovadya Yare nel palazzo comunale. Una bellissima occasione per rinnovare i nostri valori più profondi".