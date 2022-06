Bertinoro e le sfide della transizione ecologica: continuano gli appuntamenti del progetto Climax

Proseguono le attività del progetto “Climax | Verso un patto locale per il clima”: dopo i workshop di maggio dedicati alla “strategia green” di Bertinoro - con uno degli approfondimenti tematici più importanti del nuovo piano urbanistico in corso di redazione, il piano del verde urbano - sono ora in programma i workshop di giugno incentrati sui corridoi ecologici e forestazione urbana. Quattro importanti appuntamenti per stimolare un confronto collettivo ad ampio spettro: le opportunità non solo ambientali ma anche socio economiche di un territorio biodiverso e fortemente orientato alla naturalità, dopo il “bel paesaggio” aspira ad essere anche un “buon paesaggio”, capace di arricchire le funzioni ecosistemiche per un territorio sempre più pronto alle sfide dei cambiamenti climatici.

“Climax” è promosso dall’Amministrazione comunale "proprio con l’intento di coinvolgere la comunità bertinorese affinché diventi protagonista consapevole nell’accogliere le sfide della transizione ecologica: ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di CO2 (mitigazione), diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici (adattamento) - viene spiegato -. I temi su cui pubblico e privato possono collaborare sono molteplici: agricoltura sostenibile, agroecologia e biodistretto; energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; trasformazione “ecologica” della cultura sociale".

"La sfida è coniugare le esigenze di tutela con le aspirazioni di sviluppo di un territorio che vuol “rinnovarsi”, utilizzando al meglio gli strumenti della pianificazione territoriale, della programmazione corresponsabile e della progettazione urbana - viene rimarcato -. Climax si inserisce infatti nel più ampio processo di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (in corso), oltre che nella più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), sviluppando al contempo una riflessione più puntuale sulla caratterizzazione del proprio patrimonio verde. Oggetto del confronto pubblico è dunque anche la progettazione, specificatamente di due importanti aree verdi: il Parco urbano Pac 4 (nella frazione di Santa Maria Nuova) per il quale in occasione del workshop del 19 maggio è stata condivisa un’offerta più legata allo sport e alla natura, e all’ex Campo sportivo Badia da qualificare come porta di accesso “verde” al centro storico, in discussione nei prossimi workshop".

I prossimi appuntamenti di CLIMAX sono in programma per giovedì 16 giugno (oggetto corridoi ecologici e forestazione periurbana) e giovedì 23 giugno (oggetto ex campo Badia); entrambe gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30 all’Ufficio Turismo di Bertinoro (Piazza della Libertà, 9c), con possibilità anche di collegamento on line per chi ne facesse richiesta (per info: qualitaurbana@comune.bertinoro.fc.it). Il progetto, della durata di 10 mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2021. Sul sito comunale è presente una pagina web dedicata al progetto con materiali di approfondimento.