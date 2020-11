Bertinoro e Santa Maria Nuova: semaforo verde per i mercati

Dopo una settimana di sospensione dovuta alle misure regionali anti-assembramento entrate in vigore il 14 novembre, l'amministrazione comunale di Bertinoro è riuscita a organizzare la riapertura in sicurezza dei due mercati settimanali: la domenica mattina a Bertinoro e il lunedì a Santa Maria Nuova Spallicci. "I due mercati del territorio sono appuntamenti fissi per i nostri cittadini e desideravamo riaprirli in sicurezza prima possibile - commenta l'assessore Federico Campori -. Va quindi un ringraziamento particolare ai servizi comunali delle Attività Economiche e dei Lavori pubblici per avere verificato celermente le condizioni per consentire una imminente riapertura. Ci auguriamo ci sia di nuovo partecipazione ma soprattutto grande senso civico da parte di utenti e ambulanti".

Conclude il sindaco Gabriele Fratto: "I mercati riescono a ripartire anche in questa occasione, grazie alla consueta ed indispensabile collaborazione dei volontari di protezione civile dell'Associazione Il Molino, presieduta da Gilberto Zanetti, che in questi mesi hanno sempre lavorato a stretto contatto con l'Amministrazione. Sarà infatti loro compito occuparsi degli accessi e del controllo delle distanze previste dal nuovo piano di sicurezza per la gestione dei mercati".