Bertinoro, elezioni europee: temporaneo cambio di sede per i seggi 1 e 2

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento Europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno, i seggi numero 1 e 2 del Comune di Bertinoro, storicamente ubicati all’interno della scuola primaria “Francesco Rossi” in Via Aurelio Saffi 3, saranno trasferiti all’interno della scuola media “Paolo Amaducci”, in via Colombarone 325. Il temporaneo trasferimento dei seggi 1 e 2 sarà mantenuto anche per eventuali prossime tornate elettorali, finché i lavori di ristrutturazione nella scuola primaria di via Saffi non consentiranno di ripristinare - in sicurezza - i seggi 1 e 2. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri 0543 469212 / 469236 o scrivere a anagrafe@comune.bertinoro.fc.it