Bertinoro festeggia la Liberazione: cerimonia al Terrazzo della Resistenza

Bertinoro festeggia la liberazione con una cerimonia giovedì alle 10 al Terrazzo della Resistenza, in viale della Resistenza. Durante la commemorazione sarà deposta una corona in memoria di tutti caduti per la libertà e a seguire interverranno l’Amministrazione Comunale, Mirella Menghetti di Anpi Bertinoro e due giovani cittadine bertinoresi che hanno preso parte al progetto Promemoria_Auschwitz. Le celebrazioni saranno accompagnate dall’intervento musicale di ragazze e ragazzi coordinati dalla Scuola di Musica “Dante Alighieri” e dall’Istituto Comprensivo di Bertinoro.