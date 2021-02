Bertinoro, il Centro universitario ospita i grandi esperti di turbolenza con un convegno virtuale

L'appuntamento, che riunisce famosi fisici e ingegneri, affronterà aspetti innovativi sia per quanto riguarda la ricerca di base che quella applicata

Il 25 e 26 febbraio il Centro Universitario di Bertinoro ospiterà, questa volta “virtualmente” la nona edizione dell’iTi Conference on Turbulence, un Convegno Internazionale rivolto a studiosi, fisici e ingegneri interessati allo studio della turbolenza e alle sue applicazioni, coordinato dal prof. Martin Oberlack della Technische Universität di Darmstadt, dal prof. Joachim Peinke della Carl von Ossietzky Universität di Oldenburg, dal dott. Ramis Orlu del Piotecnico di Stoccolma e dal prof. Alessandro Talamelli della Scuola di Ingegneria della Università di Bologna con sede a Forlì e ideatore del progetto Ciclope a Predappio.

Il convegno, tradizionalmente appuntamento fisso a Bertinoro, affronterà aspetti innovativi sia per quanto riguarda la ricerca di base che quella applicata e si rivolge, quindi, sia agli ingegneri che ai fisici che si occupano della turbolenza nei campi della ricerca sperimentale, numerica o teorica. Al centro del dibattito, a cui parteciperanno tra i più famosi ricercatori del settore che si collegheranno da tutte le parti del mondo, vi saranno temi come la modellazione dei meccanismi fisici di base, la simulazione di flussi turbolenti complessi, nuove metodologie matematiche, vortici e strutture coerenti, leggi di scala, gli effetti della temperatura, gli strati limite atmosferici. Saranno inoltre presentate tecniche sperimentali innovative.

Interessante il formato di questa edizione. Saranno trasmesse in “live streaming” circa 40 interventi i quali saranno integrati da video "on demand" di 12 minuti a disposizione di tutti i partecipanti. Saranno inoltre organizzati su specifici ambienti “virtuali” sessioni per consentire ai ricercatori di discutere e di porre e rispondere a domande e richieste di chiarimenti.