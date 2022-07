Bertinoro, il Comune acquista libri per le letture estive

"Il Comune di Bertinoro ha deciso di acquistare diversi titoli, consigliati come lettura estiva dagli insegnanti delle Scuole Secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro. L'acquisto è interamente finanziato dai contributi del MiBACT per l'anno 2021 relativi al Fondo emergenze imprese istituzioni culturali a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria tramite l'acquisto di libri" afferma l'Assessora alle Politiche Educative, Sara Londrillo: "Invito ragazze e ragazzi a contattare la biblioteca, approfittando delle ultime due settimane di luglio per accedere al prestito prima della chiusura del mese di agosto"- l'Assessora continua: "Quest'anno abbiamo deciso di venire in contro alle famiglie ordinando almeno due copie degli stessi libri per consentire a un numero più ampio di studenti e di studentesse di poter scegliere le letture per le vacanze, senza doverli comprare." e conclude: "Mi auguro che, per molti giovani, questa possa essere l'occasione di iniziare uno stimolante rapporto con la lettura e con il servizio biblioteca. Infatti oltre ai libri classici e quelli di autori moderni consigliati dai docenti, ci siamo dotati di oltre un centinaio di nuovi libri per ragazzi e ragazze su tematiche attuali e accattivanti, come l'amore adolescenziale e l'amicizia, il bullismo e l'identità di genere promuovendo una letteratura positiva su ruoli e modelli".

I libri sono disponibili nelle due sedi della biblioteca comunale "Aldo Spallicci" anche su prenotazione alla mail biblioteca@comune.bertinoro.fc.it o telefonicamente al n. 0543 460994 nelle giornate di MARTEDI' e VENERDI' dalle ore 15,00 alle ore 18,45 e al n. 0543 469215 nel pomeriggio di GIOVEDI' dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

E' possibile consultare la disponibilità dei vari titoli su ScopriRete al link: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do