Bertinoro, il Comune cerca donatori: dall'"Art Bonus" i fondi per la ristrutturazione della Chiesa di Cerbiano

Il Comune di Bertinoro ha aderito al progetto governativo “Art Bonus”, tramite il quale è possibile per i cittadini, gli enti non commerciali o le imprese, fare donazioni agli enti pubblici per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali. L’art bonus permette ai donatori di recuperare, come credito d’imposta, il 65% di quanto donato nei tre anni successivi alla donazione (tutti i benefici fiscali vengono elencati e descritti nel sito artbonus.gov.it).

Il Comune ha inserito nel portale, come primo bene pubblico su cui intervenire, la "chiesa Madonna di Cerbiano", molto cara ai bertinoresi, risalente agli inizi del 1900 e il cui tetto aveva subito un crollo nel novembre 2020. Il costo totale di ristrutturazione della struttura portante del tetto corrisponde a 46mila euro.

"L’amministrazione si sta già muovendo per prendere contatto coi privati che avevano manifestato interessamento e per ricercare finanziamenti, al fine di poter realizzare l’intervento di recupero il prima possibile - afferma il sindaco Gessica Allegni -. Art Bonus è una grande opportunità, in particolare in tempi di ristrettezze economiche, per mettere mano al nostro patrimonio storico-culturale e coinvolgere il mondo imprenditoriale, che potrà godere di sgravi significativi, nella tutela e valorizzazione del nostro territorio”.

Chiunque fosse interessato a fare la donazione e a diventare così “mecenate” della "chiesa Madonna di Cerbiano", può effettuare il versamento al seguente codice IBAN: IT 91 K 03069 13298 100 000 300 017, specificando come causale “Art Bonus – Erogazione Liberale per Comune di Bertinoro – Restauro della Celletta del Cerbiano”. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito Art Bonus al link: artbonus.gov.it/2770-chiesa-madonna-di-cerbiano.html

Inoltre, si ricorda che la chiesa può essere visionata previo appuntamento con ufficio tecnico del Comune di Bertinoro al seguente indirizzo mail: lavoripubblici@comune.bertinoro.fc.it; e al numero telefonico: 0543 469229.