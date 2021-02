Bertinoro, il Comune cerca tre giovani tirocinanti: settori cultura, urbanistica e servizi demografici

Il Comune di Bertinoro cerca tre tirocinanti, diplomati o laureati, che al momento non studiano e non lavorano, per tirocini formativi al servizio Turismo e Cultura, al settore Affari Generali - Servizi Demografici e al settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Il Comune eroga una borsa di 500 euro mensili. Fino al 26 febbraio alle 13 si può presentare la candidatura esclusivamente via email a protocollo@comune.bertinoro.fc.it. L'inizio è previsto tra aprile e maggio e la durata sarà di sei mesi per 30 ore settimanali.

L'ente potrà attivare, a seconda del candidato risultante idoneo, uno delle seguentitipologie di tirocinio della durata di 6 mesi: tirocinio di "Garanzia Giovani" per ragazzi dai 18 ai 29 anni iscritti al programma; tirocinio di inserimento-reinserimento al lavoro, rivolto a disoccupati iscritti al Centroper l'impiego; e tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio. A scadenza dell'avviso i giovani che, da curriculum avranno il titolo di studio idoneo e le caratteristiche di base per i profili richiesti, verranno convocati per il colloquio individuale, avente la finalità di individuare la persona ritenuta più idonea per il profilo richiesto.

La data del colloquio verrà definitiva con successiva comunicazione. Le comunicazioni, la convocazione e l'eventuale esclusione al colloquio per mancanza ocarenza di requisiti, verranno effettuate esclusivamente via email, pertanto si chiede diindicare nel curriculum la propria email alla quale far pervenire le comunicazioni. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Segreteria ai numeri 0543469208 o 0543469211. Per informazioni è possibile consultare il portale https://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16036.