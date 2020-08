Bertinoro investe sulla formazione: dalla Fondazione e Regione finanziamenti per nuovi progetti

Nel corso del 2020 l'amministrazione comunale di Bertinoro ha partecipato ad alcuni bandi per cercare di reperire nuove risorse da investire, soprattutto nel settore scolastico. Tutti i bandi ai quali ha partecipato hanno avuto esito positivo. I finanziamenti più importanti arrivano dal Bando di Distretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì-Cesena, che ha approvato fondi per due progetti che riguardano i plessi scolastici del Comune di Bertinoro. Quindicimila euro sono stati assegnati per il progetto "Gli angoli morbidi della fantasia: rigenerazione didattico-architettonica degli spazi comuni interni della scuola primaria F. Rossi".

Quest'ultimo progetto prevede un intervento di riqualificazione degli spazi interni della primaria di Bertinoro che verrà realizzato con una partecipazione anche di fondi comunali; 30mila euro sono stati destinati invece al progetto "Tutti Fuori: i giardini scolastici come nuovi spazi per la didattica secondo i principi della Outdoor Education". Anche questo progetto sarà finanziato con il contributo di fondi comunali e prevede la riqualificazione dei giardini scolastici delle primarie di Santa Maria Nuova e Fratta per consentire alle insegnanti di svolgere didattica all'aperto.

Il bando Atersir Emilia Romagna, che eroga contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, ha assegnato al Comune di Bertinoro 21.346 euro. Il finanziamento verrà impiegato per comprare delle lavastoviglie e delle stoviglie per i plessi della primarie di Bertinoro e di Fratta.

"Con questi acquisti verranno eliminate completamente le stoviglie usa e getta - informa l'assessore Sara Londrillo -. Il Comune di Bertinoro avrà finalmente in tutti i plessi scolastici solo stoviglie riutilizzabili e riuscirà a ridurre ulteriormente i rifiuti delle mense scolastiche in maniera significativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre con 4000 euro di fondi regionali e' stato finanziato il progetto "Scrittrici e scrittori che eroi!". Il progetto vuole proporre agli studenti della secondaria, come modelli di riferimento, personaggi reali che non siano solo protagonisti dei videogames, supereroi dei fumetti e dei film, influencer di YouTube. Infine, grazie a un finanziamento pubblico di 80.000euro, a breve verrà rifatta la copertura della palestra scolastica di Fratta Terme. "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti che ci permetteranno di portare dei piccoli, ma davvero innovativi progetti nelle nostre scuole - afferma il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. "Sarà cura di questa amministrazione continuare a partecipare a bandi pubblici e privati per reperire sempre nuove risorse da investire nel nostro territorio."