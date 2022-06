Bertinoro, l'ex campo sportivo Badia al centro del quarto appuntamento di Climax

Proseguono a Bertinoro le attività del progetto "Climax | Verso un patto locale per il clima". Dopo il workshop dedicato alla forestazione periurbana e ai corridoi ecologici, si terrà l'ultimo appuntamento di giugno, in cui si parlerà dell'ex campo sportivo Badia come porta d'accesso al centro storico. "Climax" è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso dal Comune di Bertinoro per coinvolgere la comunità nello sviluppo di un "Patto locale per il clima" all'interno del processo partecipativo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, oltre che nella più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030).

Il Patto mira a rendere la comunità locale parte attiva nell'affrontare le principali sfide della transizione ecologica, trattando argomenti di grande attualità come: mitigazione dei cambiamenti climatici (ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di Co2) e adattamento ai cambiamenti climatici (diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici). Quest'ultimo incontro si svolgerà giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, all’Ufficio Turismo di Bertinoro (Piazza della Libertà, 9c), con possibilità anche di collegamento on line per chi ne facesse richiesta.

Per questioni logistiche, è necessario confermare la propria partecipazione scrivendo a qualitaurbana@comune.bertinoro.fc.it con l'indicazione della modalità preferita (in presenza oppure on line). Dopo questo ciclo di 4 workshop (maggio e giugno), il percorso partecipativo proseguirà dopo l’estate con nuovi appuntamenti. Il progetto, della durata di 10 mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2021. Sul sito comunale è presente una pagina web dedicata al progetto con materiali di approfondimento.