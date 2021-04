Bertinoro, lavori nelle scuole per contrastare il covid: interventi grazie ai Fondi Strutturali Europei

A Bertinoro si sono recentemente conclusi gli interventi finanziati tramite i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. "Il Pon del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, ha previsto lo stanziamento, per la programmazione 2014-2020, di un budget complessivo circa 3 miliardi di euro, dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per laboratori, attrezzature digitali per la Scuola e per interventi di edilizi", illustra il sindaco Gabriele Antonio Fratto.

"Il Comune di Bertinoro ha partecipato ai bandi proposti nell’ambito del Pon, che mira al potenziamento delle infrastrutture scolastiche, delle dotazioni tecnologiche e soprattutto al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Federico Campori -. Nello specifico, il programma è finalizzato alla definizione di misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Il Comune ha deciso di presentare richiesta di finanziamento per interventi di miglioramento degli spazi: i primi lavori si sono svolti nel periodo estivo dello scorso anno per ripartire già a settembre in condizioni ottimali. Il lavoro più corposo, quello relativo alla divisione dell'area mensa a S. Maria Nuova, è stato oggetto di progettazione e di collaborazione tra più ditte e pertanto ha avuto tempistiche più lunghe di realizzazione".

"La finalità dei finanziamento è quella di realizzare piccoli interventi di adeguamento degli spazi e delle aule didattiche delle scuole dell’infanzia e delle scuole del I e del II ciclo di istruzione. Il Comune di Bertinoro ha presentato la propria candidatura per progetti mirati su 4 plessi che presentavano maggiori criticità, in particolare sulla ridefinizione degli spazi comuni e di alcune aule", aggiunge l'assessore alle Politiche Educative, Sara Londrillo, illustrando i progetti nelle scuole di Bertinoro. Attraverso il programma sono stati finanziati l'installazione di una parete mobile presso la Scuola Materna “La Coccinella” di Bertinoro (lavori eseguiti tra agosto e settembre 2020 con un contributo di 6.022,41 euro), l'elettrificazione del cancello carrabile nela Scuola Media “P. Amaducci” di S. Maria Nuova di Bertinoro (lavori eseguiti tra agosto e settembre con contributo di 4.254,14 euro), realizzare modifiche distributive interne alla Scuola Elementare “G. Mattarelli” di Fratta Terme di Bertinoro per l’adeguamento degli spazi per Covid-19 (spostamento locale sporzionamento, lavori eseguiti tra agosto e settembre con contributo complessivo di 1.500 euro).

Campori illustra il progetto più complesso, ovvero l'intervento di divisione della aula polifunzionale nella scuola media “P. Amaducci” di Santa Maria Nuova: "I lavori sono stati eseguiti tra ottobre e marzo e si sono caratterizzati per la fornitura di una parete grande mobile e la modifica dell' impianto di aerazione Il progetto ha avuto un costo complessivo di circa 40mila euro, di cui 28.222,85 euro finanziati dal programma". Conclude Fratto: "Alcuni tra quelli citati sono lavori apparentemente meno significativi, ma sono serviti già a settembre per una ripartenza funzionale delle attività scolastiche. In merito all'intervento alle Medie di Santa Maria Nuova Spallicci, sono convinto sarà utile anche dopo l'attuale emergenza sanitaria, per tutti quei casi eccezionali in cui si potrà fruire dell'aula polivalente divisa dalle pareti mobili. Sarà al contempo necessario monitorare un'accurata analisi delle previsioni di crescita della popolazione scolastica della nostra frazione, affinchè si possa tenere conto anche di futuri ampliamenti delle Elementari con l'obiettivo di garantire sempre l'alto livello del polo scolastico di Santa Maria Nuova".