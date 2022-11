Bertinoro, ripartono i lavori in piazza del Duca. Si allungano i tempi per il cantiere in via Roma

Dopo lo stop legato alle festività di Ognissanti, per agevolare il flusso di traffico previsto in questi giorni, proseguono i lavori in centro storico, a Bertinoro. Da giovedì la ditta esecutrice riprenderà, come da cronoprogramma, i lavori per la nuova posa dei sottoservizi nell'intersezione tra via Roma e piazza del Duca. Questo comporterà, durante l'esecuzione dei lavori stimati in circa 8-10 giorni, il divieto di transito da piazza del Duca verso piazza della Libertà. Nel corso di questo periodo, il tratto di via Roma rimarrà aperto alla circolazione, rendendo possibile raggiungere piazza della Libertà attraverso via del Soccorso.

A seguito di sopralluogo effettuato in via Roma da parte dei tecnici comunali e di Hera, è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della rete di pluviali di raccolta delle acque. "L'amministrazione - spiega il sindaco Gessica Allegni - ha ritenuto opportuno intervenire tempestivamente, in quanto suddetti lavori si sarebbero comunque dovuti eseguire nel breve periodo, dovendo intervenire nuovamente nel tratto. Tutto questo comporterà un allungamento del programma dei lavori di circa tre settimane per quello che riguarda il tratto di via Roma, lasciando libero il transito da piazzetta del Duca".