Bertinoro, case allagate: "Salite ai piani superiori e evitate spostamenti". Inondazione a Panighina

Inondazione a Panighina. E' grave la situazione nel Comune di Bertinoro, completamente allagato, con l'acqua che ha raggiunto le abitazioni. La sindaca Gessica Allegni raccomanda ai cittadini "la massima prudenza e di salire ai piani superiori delle case e, se si ha la possibilità, di essere ospitati in altre abitazioni. Si consiglia di spostarsi con la massima cautela e qualora non si abbiano piani superiori o altre possibilità di alloggio, chiamare urgentemente i numeri 3292994552 o 3408149125".

Stessa cosa per chi ha bisogno di sacchi di sabbia: "si raccomanda di chiamare solo per effettiva emergenza poiché tutto il territorio oltre a quello dei comuni limitrofi si trova nelle medesime condizioni. Il Comune è pienamente operativo insieme al gruppo volontario di Proteizione civile e in stretto contatto con l'agenzia Regionale di Protezione civile.Occorre agire con la massima calma possibile, non recarsi nei piani interrati e non uscire di casa se non strettamente indispensabile".

Anche mercoledì le scuole resteranno chiuse, come le palestre e i centri sportivi. "Si sta procedendo alla chiusura di diverse strade comunali e provinciali interessate da gravi esondazioni e si stanno predisponendo soluzioni di accoglienza per eventuali sfollamenti", informa la sindaca. Sono presenti sul territorio Polizia Locale, Cantonieri, Protezione Civile. Il Coc del Comune è attivo.