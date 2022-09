Bertinoro, nelle scuole nuovi spazi per orti didattici: in arrivo fondi per l'outdoor education

Il Comune e l'Istituto Comprensivo di Bertinoro, che da alcuni anni stanno lavorando sinergicamente al progetto di Outdoor Education, hanno deciso di condividere le risorse e i tecnici per realizzare una serie di progetti in tutti i giardini dei plessi scolastici.

“L'Istituto Comprensivo ha vinto quest'anno un fondo di 25mila euro per la realizzazione di orti didattici e un fondo di 75mila euro per le scuole dell'infanzia”. “A questi finanziamenti si aggiungono ulteriori finanziamenti ministeriali di 35.252,88 euro ottenuti dal Comune destinati principalmente ai giardini delle scuole primarie”, spiega la dirigente scolastica Gabriella Garoia

"Con queste importanti risorse intendiamo portare avanti il progetto di Outdoor Education in tutti i giardini delle scuole del Comune, acquistando nuove attrezzature da esterno, progettando nuovi spazi per orti didattici e riscoprendo la tradizione locale attraverso l’inserimento di piante autoctone e frutti dimenticati - afferma l'assessore alla Scuola, Sara Londrillo -. In generale, l’obiettivo dell’Outdoor Education è quello di rendere gli spazi esterni delle scuole dei “prolungamenti” delle aule interne, più vivibili, stimolanti e formare i giovani alunni anche attraverso il rapporto con il verde, per renderli adulti più sensibili ai temi ambientali ed alla loro città".

"Desideriamo, inoltre, iniziare la messa a dimora nei nostri giardini scolastici di piante ed alberi meno idroesigenti ed in grado di resistere ai cambiamenti climatici in atto ed alle nostre estati sempre più siccitose”, conclude il sindaco Gessica Allegni.