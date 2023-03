Bertinoro, nuovi progetti didattici nelle scuole: si ampliano le aree di interesse, via alla raccolta di proposte

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato, per il secondo anno consecutivo, l’avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche e formative per il piano dell’offerta formativa per l'anno scolastico 2023-2024 rivolte alle scuola dell’infanzia, primarie e medie. "Il Comune promuove nelle scuole del territorio, proposte di attività didattiche, educative e formative per la realizzazione del Pof 2023-2024 in accordo con l’Istituto Comprensivo - esordisce l'assessora alla Scuola, Sara Londrillo -. L’avviso è rivolto ad Aassociazioni cittadine e non, di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative Sociali, Onlus, Società interessate a proporre le loro competenze e i loro progetti nelle scuole".

"Quest’anno, di concerto con i colleghi della Giunta, abbiamo deciso di ampliare le aree di interesse illustra la sindaca Gessica Allegni -. Infatti, oltre ai progetti dell’educazione all'aperto, che caratterizzano l’offerta formativa delle scuole del nostro territorio, sono ritenuti prioritari le tematiche ambientali, in particolare sui cambiamenti climatici, sulla salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità, sul riciclo dei rifiuti, sulla alimentazione sana e sostenibile, sulla scoperta del mondo rurale e della fattoria, l’educazione ai diritti umani, alla cultura della pace e alla comunicazione non violenta; l’educazione allo sport per favorire la salute, l'inclusione sociale e la socializzazione tra pari e lo sviluppo delle competenze digitali e per l'uso consapevole della rete e degli strumenti tecnologici.”

Il termine per la presentazione della proposte è il 6 maggio alle 12 e l’avviso è consultabile sull’homepage del sito www.comune.bertinoro.fc.it. Le domande dovranno essere inviate via email protocollo@comune.bertinoro.fc.it o via Pec protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio Scuola ai numeri di cell. 3317481171 e al tel. 0543 469218.