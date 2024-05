Bertinoro, nuovo asfalto per diverse strade di Fratta Terme: lavori per tutto il mese di maggio

Hera ha iniziato i lavori di ripristino del manto stradale nella frazione di Fratta Terme a Bertinoro a compensazione degli interventi realizzati tra il 2020 e il 2022. I lavori interessano via Biella, via Loreta dal punto in cui termina la rete bonificata fino all’intersezione con via Polenta Nuova e sino al ponticello di attraversamento del Rio Buton oltre che le vie del centro abitato di Fratta Terme dove sono state realizzate le bonifiche della rete dell’acquedotto: via Loreta dall’intersezione con via Meldola sino al punto in cui è stato realizzata la bonifica della rete.

Quest’ultimo intervento potrà essere realizzato solo parzialmente, in quanto nel tratto compreso tra l’intersezione con via Meldola e sino all’ingresso del parco delle Terme di Fratta la società 2I rete gas dovrà realizzare nei prossimi mesi la bonifica della rete di distribuzione del gas metano; ulteriori interventi di ripristino del manto stradale riguarderanno piazza Colitto, nel tratto stradale di collegamento tra via Loreta e via G. Deledda, anch’essa interessata dai lavori; via L. Ariosto, via G. Leopardi, via A. Manzoni, via Foscolo, via Meldola nel tratto ricompreso tra via Fratta e via G. Deledda. Saranno inoltre ripristinate anche via Giotto a Santa Maria Nuova Spallicci e via Nuova nel tratto ricompreso tra la via Piana e la via Siena in località Panighina. Gli interventi termineranno entro la fine di maggio.