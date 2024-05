Bertinoro, opportunità di un tirocinio in Comune nel settore "Lavori Pubblici": come fare domanda

Il comune di Bertinoro ha pubblicato un’offerta di tirocinio presso il Settore Lavori Pubblici, della durata di 6 mesi, da attivare indicativamente tra giugno e luglio. Il tirocinio è rivolto a diplomati o laureati, cittadini italiani, comunitari o stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Il tirocinio prevede un orario di 30 ore settimanali e un'indennità mensile di 450 euro. Tra le attività da svolgere sono incluse la redazione di atti quali determine, proposte di delibere, lettere, autorizzazioni, liquidazioni ed attività correlate, l’utilizzo del portale Mepa, l’utilizzo applicativo Jiride. Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro martedì 11 giugno alle 13 esclusivamente alla email: protocollo@comune.bertinoro.fc.it con oggetto “Candidatura per tirocinio presso il Settore Lavori Pubblici”, con allegata copia del documento di identità e curriculum vitae. Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito www.comune.bertinoro.fc.it o contattare il Settore Affari Generali, telefonando al tel. 0543 469208 – 0543 469234.