Bertinoro ospita i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di emergenza a Forlì

In questi due giorni è stato allestito il luogo che accoglierà circa 120 vigili in diversi turni, che utilizzeranno Bertinoro come base per il riposo. Già dal pomeriggio di venerdì, volontari del gruppo Scout e altri volontari di Bertinoro hanno predisposto brandine, raccolto generi per igiene personale ed aiutato ad organizzare al meglio l’accoglienza per rendere più ospitale il palazzetto di via Colombarone a Bertinoro.

"I Vigili del Fuoco dei comandi di diverse città stanno lavorando incessantemente da giorni per soccorrere le migliaia di persone travolte dal nubifragio e dalle esondazioni, per questo abbiamo dato immediatamente disponibilità di un luogo dove potessero riposare e ristorarsi dopo turni estenuanti - afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni -.Ringrazio i volontari ed il Gruppo Scout di Bertinoro ed i cittadini che hanno portato i generi necessari per l’ospitalità".