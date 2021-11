Bertinoro, passaggio di consegne alla Pro Loco: Sandro Casali è il nuovo presidente

Passaggio di consegne effettuato. Martedì sera Sandro Casali è stato eletto come nuovo presidente della Pro Loco di Bertinoro. Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidente resta Cristina Pascuzzi. Casali, 68 anni e volto storico del volontariato al Colle, succede a Gabriele Lolli, dimessosi dopo esser stato eletto alle scorse elezioni amministrative come consigliere comunale. Quest'ultimo resta comunque nel direttivo della Pro Loco. Cura del patrimonio locale ed eventi tra le missioni dell'associazione.

Bertinoro si appresta inoltre a festeggiare la patrona Santa Caterina, con la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza nella concattedrale alle 18.30. Il 28 novembre ci sarà la festa: ad aprire la giornata una camminata, con partenza dal parcheggio di via Allende (per informazioni Graziano, 349 6579333). In Piazza della Libertà la Pro Loco organizzerà un mercatino con prodotti locali, artistici ed oggettistici, dalle 11 alle 19, mentre lo stand gastronomico, con tanto di vin brulè e caldarroste, aprirà alle 12. Alle 17 l'atmosfera del Natale con l'accensione delle luminarie.