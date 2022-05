Bertinoro, pubblicato il nuovo avviso per la cura di beni comuni

Il Comune di Bertinoro ha approvato nella scorsa seduta della Giunta Comunale l'avviso per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni legati al tema del verde e dei sentieri, in scadenza il 15 luglio 2022. Si continua con la sperimentazione del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione approvato nel 2018. E' stato appena pubblicato l'avviso per interventi specifici di cura integrativa dei giardini e dei parchi pubblici, la piantumazione di alberi nelle aree destinate alla forestazione urbana o rimboschimenti e della sentieristica collinare per valorizzare gli itinerari esistenti e renderli più piacevoli, sicuri e fruibili.



L'avviso è rivolto anche ad interventi di cura e valorizzazione dei giardini scolastici nell'ottica di incentivare l'outdoor education e divulgare tra i ragazzi nuove conoscenze botaniche. Un esperto del verde incaricato dal Comune di Bertinoro affiancherà i cittadini attivi con lo scopo di fornire gli strumenti per una corretta pianificazione, progettazione e gestione degli spazi verdi tale da massimizzare i numerosi benefici ambientali.



L'avviso è finalizzato alla ricezione di proposte di collaborazione e alla aggregazione di cittadini, in gruppi organizzati, che desiderino collaborare con il Comune di Bertinoro alla cura del territorio. A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse l’amministrazione valuterà l’idoneità delle proposte. Da qui partirà l’iter tecnico e amministrativo necessario all’implementazione della proposta, fino alla firma dei patto di collaborazione che potrà avere durata massima fino al 31 dicembre 2023. Le proposte di collaborazione verranno gestite dall'Ufficio di Piano, con il supporto dell'Ufficio Qualità Urbana del Comune di Bertinoro che sarà l'interlocutore tra l'Amministrazione ed i cittadini e che dovrà inoltre individuare, caso per caso, i servizi all'interno dell'Ente da coinvolgere per la co – progettazione del patto.

Tutte le informazioni alla pagina dedicata https://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=25192&TipoElemento=pagina