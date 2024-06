Bertinoro, questionario sul piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: il Comune chiede la collaborazione dei cittadini

Dopo la presentazione pubblica del 18 giugno scorso, il Comune di Bertinoro ha pubblicato un questionario a supporto del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il questionario è completamente anonimo e compilabile fino al 25 luglio: aperto a tutti i cittadini e le cittadine di Bertinoro maggiorenni, permetterà ai tecnici che stanno redigendo il Piano di raccogliere percezioni e osservazioni da parte di chi vive quotidianamente il territorio.

Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è uno strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e degli spazi urbani per tutti i cittadini, promuovendo un ambiente più inclusivo e accessibile. Il questionario è disponibile al link https://bit.ly/questionario_PEBA, nella homepage del sito www.comune.bertinoro.fc.it e cartaceo presso la Segreteria Generale del Comune di Bertinoro, in piazza della Libertà 1.