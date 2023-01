Bertinoro, riaperta via Roma: "Il nostro centro storico è più bello che mai"

Taglio del nastro sabato pomeriggio per la rinnovata via Roma. Si sono conclusi i lavori di pavimentazione in pietra del centro storico di Bertinoro. "Una giornata di festa per il paese e per il nostro centro storico, più bello che mai", le parole della sindaca Gessica Allegni, affiancata dall'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Scogli. La cerimonia si è svolta alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni: 2i ReteGas, Impresa Coromano, EdilPietra, l'amministrazione comunale e i tecnici che hanno seguito gli interventi.