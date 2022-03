Bertinoro ricorda le vittime delle mafie con un "rosario civile"

In occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si celebra ogni 21 marzo dal 1996, l’amministrazione Comunale di Bertinoro ha realizzato un video in cui il sindaco Gessica Allegni, gli assessori e i consiglieri di entrambi i gruppi, recitano un interminabile “rosario civile” citando tutti i nomi e i cognomi delle persone che hanno perso la vita per mano mafiosa in Italia.

“E’ una iniziativa che l’associazione Libera promuove da diverso tempo e che abbiamo voluto fare nostra - spiega il primo cittadino - riscontrando una grande disponibilità da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno prestato in modo corale il proprio volto e la propria voce. Il video, fatto per essere diffuso sul sito del Comune e sui social, ha lo scopo di far riflettere tutta la cittadinanza sugli insopportabili crimini mafiosi che hanno spezzato vite innocenti, unendoci simbolicamente al dolore e al ricordo delle loro famiglie. Insieme vogliamo dire no alle mafie, no all’illegalità che imperversa in tanti ambiti della vita politica, economica, sociale, impegnandoci ad agire sempre in modo trasparente e a denunciare chi mette in atto comportamenti illeciti".

Franco Ronconi, referente per la Provincia di Forlì-Cesena dell’“Associazione Libera" in una lettera di ringraziamento rivolta alla amministrazione di Bertinoro scrive ricorda che "il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie…Ringrazio l’Amministrazione di Bertinoro e tutto il Consiglio Comunale per l’importante scelta fatta in occasione di questa ricorrenza, che non dovrà chiudersi con il 21 marzo, ma dovrà accompagnarci 365 giorni l’anno."

L'impegno della amministrazione comunale non termina qui: in aprile e maggio, la giunta, le consigliere e i consiglieri parteciperanno ad un corso formativo tenuto proprio da Libera. "Un momento rivolto agli amministratori e pensato per loro è una novità nella nostra provincia. Credo che sia molto importante per gli amministratori locali essere informati e consapevoli dei rischi ai quali la nostra società può andare incontro per poterli contrastare", afferma l'assessore alla Cultura Londrillo. Il 24 aprile, alle 15:30 al Grand Hotel di Fratta Terme, in occasione del fine settimana dedicato alle Giornate della Terra si terrà invece un Incontro pubblico, dal titolo “Liberiamo la terra dalle mafie”. Il video può essere visto sulla piattaforma Facebook sulla pagina del Comune di Bertinoro e al seguente link: https://fb.watch/bTWezjIu7e/