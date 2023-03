Bertinoro, rinnovo della rete idrica in centro: previsti lavori notturni, "Possibile alterazione del colore dell'acqua"

Programmato a Bertinoro un intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto. I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì in Largo Cairoli. I lavori, effettuati nelle ore notturne per minimizzare i disagi alle utenze interessate, consisteranno nella sostituzione di un tratto di rete e si inseriscono nel programma di manutenzione straordinaria che persegue il miglioramento della disponibilità delle risorse e il miglioramento dell’affidabilità della rete idrica esistente, riducendo gli interventi manutentivi e conseguentemente le interruzioni non programmate sulle condotte.

Durante le fasi di lavorazione sarà interrotta la fornitura del servizio, mentre per quelle programmate le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare un’alterazione del colore che non ne pregiudica la potabilità: è sufficiente far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità. L’azienda assicura "di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".