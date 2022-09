Bertinoro, sostituzione rete gas e ripavimentazione: la mappa dei lavori nel centro storico

Sono ripresi lunedì i lavori di sostituzione della rete gas, e successiva ripavimentazione delle strade interessate, nel centro storico di Bertinoro. Il cantiere si articolerà in varie fasi, al fine di consentire il massimo transito possibile nelle vie del centro. In questa prima fase sarà chiusa Via Roma dal civico 9 al civico 51, pertanto sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà transitando da Piazza Guido del Duca e Via Mazzini; per la parte alta del Centro di Bertinoro – Centro Universitario, piazzetta Novelli, carabinieri, si dovrà seguire il percorso – via Cellaimo, via Cavour, via Colombarone, via S. Allende, via Cantalupo, Largo Cairoli e via del Soccorso.

Nella seconda fase, i lavori interesseranno anche l'accesso a Piazza Guido del Duca, per cui non si potrà più transitare invia Mazzini, ma sarà possibile transitare su via Roma con restringimento della carreggiata, per cui si potrà raggiungere, transitando in Via Roma, il centro di Bertinoro inclusa Piazza della Libertà. Una terza fase dovrà prevedere la chiusura di tutta via Roma, pertanto l'accesso al centro di Bertinoro, inclusa Piazza della Libertà, potrà avvenire solo dal percorso - via Cellaimo, via Cavour, via Colombarone, cia S. Allende, cia Cantalupo, Largo Cairoli e via del Soccorso.

Durante l'intero periodo dei lavori gli autobus dovranno procedere su via Cellaimo, via Cavour, via Colombarone, via S. Allende, inclusi gli autobus scolastici, pertanto sarà attivo il pedibus per accompagnare gli alunni alla scuola primaria di Bertinoro. Sarà inoltre consentito il transito pedonale, con le misure di sicurezza messe in atto, fase per fase, dalladitta esecutrice. Ogni fase avrà una durata di circa tre settimane. La conclusione dei lavori è prevista per il 7 dicembre, fatti salvi gli mprevisti possibili in opere di scavo e legati alle condizioni meteorologiche.