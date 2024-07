Bertinoro, possibilità di tirocinio presso il Settore Finanziario del Comune: come fare domanda

Il comune di Bertinoro ha pubblicato un’offerta di tirocinio presso il Settore Finanziario, della durata di 6 mesi, da attivare indicativamente tra agosto e settembre 2024. Il tirocinio è rivolto a diplomati o laureati, cittadini italiani, comunitari o stranieri extraeuropei regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Il tirocinio prevede un orario di 30 ore settimanali e un'indennità mensile di 450 euro. Tra le attività da svolgere sono incluse il supporto al Settore per quanto riguarda fatture, utenze, determine, liquidazioni, protocollo, entrate e archiviazione.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro lunedì 5 agosto alle 13 esclusivamente alla email: protocollo@comune.bertinoro.fc.it con oggetto “Candidatura per tirocinio presso il Settore Finanziario”, con allegata copia del documento di identità e curriculum vitae. Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito www.comune.bertinoro.fc.it o contattare il Settore Affari Generali, telefonando ai numeri 0543 469208 – 0543 469234.