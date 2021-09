Bertinoro: un albero per ogni studente, ogni anno

Il Comune di Bertinoro ha firmato una convenzione con l’associazione Volontaria Onlus per permettere la piantumazione degli ultimi alberi donati ad ogni studentessa ed ogni studente di Bertinoro.

Il Comune di Bertinoro ha firmato una convenzione con l’associazione Volontaria Onlus per permettere la piantumazione degli ultimi alberi donati ad ogni studentessa ed ogni studente di Bertinoro. A Dicembre scorso, infatti, sono stati donati 1176 alberi, uno per ogni studente del territorio comunale, assieme ad un certificato di adozione della pianta, con il quale veniva responsabilizzato alla sua cura.

Non tutte le famiglie, però, hanno a disposizione un giardino idoneo allo scopo, e grazie alla convenzione recentemente firmata con l’associazione ed all’impegno del Comune a coprire le piccole spese di preparazione del terreno sarà quindi possibile mettere a dimora le 53 piantine rimanenti.

“Le piantine saranno collocate nell’area verde di Capocolle e nel giardino comunale “PAC4” di Santa Maria Nuova Spallicci, in una posizione che non crei interferenze con i futuri progetti che abbiamo per l’area”, ha affermato l’assessore all’ambiente e politiche educative del Comune di Bertinoro Sara Londrillo.

“Si tratta di una iniziativa molto importante, che vorrei replicare ogni Natale, per dotare il nostro territorio di un albero per studente ogni anno”, continua la Londrillo.

“Il Comune ha fatto tanto e molto dovrà ancora fare per contrastare al massimo i cambiamenti climatici, e la sensibilizzazione delle famiglie è un passo fondamentale per diffondere le migliori pratiche: dalla mobilità sostenibile alla riduzione dell’uso della plastica, dalla cura del territorio al risparmio energetico “.