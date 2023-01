Bertinoro, "un anno di grandi lavori in centro. Presto il rifacimento della scalinata di piazzetta Novelli"

Primo anno di mandato per la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, ed è tempo di bilanci per quanto riguarda il centro storico di Bertinoro, "interessato da importanti lavori che ne porteranno ad una significativa rivalutazione". La prima cittadina, insieme all'assessore Filippo Scogli, fa il punto delle opere eseguite: "Oltre ad aver portato a termine i lavori di via Frangipane e via Oberdan (dalla Rocca fino a piazza della Libertà) a seguito della sostituzione della rete principale del gas da parte di 2iRete Gas, abbiamo scelto di ripavimentare completamente in pietra anche il parcheggio di via Oberdan che è stato poi interessato dall'opera dell'artista Alberto Ruce con un murales che ne ha accresciuto la bellezza e l'attrattività. Contestualmente, sono stati sbloccati e portati a termine i lavori di recupero della via Vendemini, per la quale il Comune aveva ricevuto un importante finanziamento regionale".

"Un altro obiettivo raggiunto ha riguardato il completamento dei lavori della storica “Sala Quadri” di Palazzo Ordelaffi, che ha consentito di restituire alla comunità bertinorese uno spazio unico che potrà tornare ad ospitare lo svolgimento di matrimoni e convegni - continuano Allegni e Scogli -. Ma non finisce qui. Sempre a seguito dei lavori di 2i Rete Gas, si è proceduto alla sostituzione, non prevista, delle reti fognarie ammalorate e si sta portando a termine il ripristino di via Roma e piazzetta Guido del Duca, anche qui con ripavimentazione in pietra. Inoltre, negli ultimi giorni la Giunta ha concluso un accordo che porterà, immediatamente conclusi i lavori di piazza del Duca, al rifacimento della scalinata di piazzetta Novelli (anche quest'opera non era inizialmente prevista dai lavori di rigenerazione). Tali lavori non sono stati svolti nel periodo di chiusura di via Frangipane per agevolare interventi legati a un cantiere privato. Ovviamente, si procederà al ripristino della via Saffi, che verrà interamente riasfaltata".

"E' in corso il procedimento per definire modalità e tempistiche di ripristino dell'area in cui si trova il Monumento al Vignaiolo e di parte di via della Resistenza.

Teniamo ad una puntualizzazione sulla situazione che riguarda le problematiche sui lavori effettuati, nel precedente mandato, sul terrazzo ex Mirastelle interessato da colatura del materiale cor-ten installato dalla ditta incaricata, che è stata già da tempo richiamata dall'Amministrazione e che ha effettuato i primi interventi a cui seguirà presto opportuno ripristino che consentirà la definitiva ritinteggiatura dei muri - aggiornano -. Una grande mole di lavoro, quindi, che ha interessato il nostro borgo, fiore all'occhiello del nostro patrimonio culturale. In occasione del nuovo Bilancio avverrà una rendicontazione ancora più puntuale sia degli interventi già effettuati che su quelli da effettuare, non solo sul centro storico, ma su tutto il territorio di Bertinoro".