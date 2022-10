Bertinoro, un nuovo percorso artistico per i ragazzi delle medie: ecco la scuola dell'immaginazione

A Bertinoro è iniziato un nuovo percorso artistico per i ragazzi delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo Amaducci, in collaborazione con la Scuola di Pace di Montesole, il tutoraggio dell’artista Alessandro Tricarico e la supervisione della Casa del Cuculo. L’attività è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando per la promozione di una cultura della pace 2022. "Qualche giorno fa due operatori della Scuola di Pace hanno incontrato gli studenti delle classi 3° incentrando le attività sulla cooperazione e sulle dinamiche del gruppo, attraverso giochi pratici per far comprendere i pro e i contro della collaborazione", spiega l'assessore alle Politiche Educative, Sara Londrillo

"Un esempio dei laboratori esperenziali è stato l’uso della corda tesa da 18 studenti, che hanno provato con le loro forze come tenere l’equilibrio nel gruppo, se qualcuno tirava poco o troppo la corda, gli altri cadevano - prosegue -. C’è stata quindi una introduzione ai concetti di collaborazione, dinamiche di gruppo e cooperazione per crescere in Comunità. Sentirsi parte di una Comunità significa anche prendersi cura degli spazi comuni: gli studenti si sono lasciati coinvolgere dalla sensazione che emanava il luogo, immaginandolo migliorato dall’intervento artistico".

"E’ un processo apparentemente complesso, ma decisamente intuitivo per le giovani generazioni di cittadini, che attraverso azioni artistiche trasformano spazi comuni come luoghi di confronto e di incontro - dice il sindaco Gessica Allegni -. Il percorso della Scuola dell’Immaginazione si svolge all’interno del festival di arte pubblica di Bertinoro “Paesaggi Plurali”. Coinvolge tutte le classi terze a completamento dell'azione "Adotta un luogo", in cui i ragazzi l’anno scorso avevano individuato, mappato e schedato dei luoghi del territorio che per loro avevano bisogno di ricevere cura e essere trasformati ed avevano abbozzato delle loro proposte progettuali di intervento, tra queste l’ex Scuola Media di Santa Maria Nuova e la scalinata tra Via Allende e Via Saffi. Il progetto è interconnesso con Climax in quanto anche queste sono azioni di rigenerazione urbana: lo scopo finale è di creare una opera d’arte urbana pensata, voluta e realizzata dai ragazzi".