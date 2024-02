Bertinoro, via libera al bilancio di previsione 2024-2026: “Vorremmo realizzare una seconda rotonda sulla via Emilia”

Il Consiglio comunale di Bertinoro ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. “Nonostante la crescente tensione finanziaria degli ultimi anni, il bilancio garantisce equilibrio e stabilità, con entrate e spese generali per un totale di 18.740.461 euro - afferma la vicesindaca e assessora al bilancio, Elisa Leoni -. La pressione fiscale rimane invariata, mentre vengono mantenuti servizi e agevolazioni, con un lavoro mirato alla ricerca di finanziamenti per settori come scuola e sociale. La copertura degli investimenti, pari a 5.581.824 euro, include trasferimenti statali e fondi per interventi urgenti post alluvione. E’ un bilancio capace al tempo stesso di visione e razionalità, perché vogliamo riuscire a realizzare ciò che promettiamo".

La sindaca, Gessica Allegni, ha delineato i principali interventi previsti dal piano triennale delle opere: “Nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche, tema su cui abbiamo ottenuto finanziamenti per progettare il Peba, verrà realizzata nel 2024, la rampa di accesso al Palazzo Comunale e intendiamo far partire la ristrutturazione del Nucleo di Cure Primarie di Bertinoro centro, anche qui, rendendo accessibile lo stabile e ampliando gli spazi e l'offerta di servizi socio-sanitari. Abbiamo fatto richiesta di finanziamenti per la progettazione di Via Nuova, per risolvere le criticità idrogeologiche e, nell'ambito dello stesso fondo ministeriale, per progettare la messa in sicurezza delle mura castellane”.

“Quest'anno, partiranno i lavori di riqualificazione dei tratti dissestati di Via Loreta a Fratta Terme, per cui abbiamo ottenuto circa 700mila euro di fondi Pnrr e di rigenerazione del tratto centrale di via Loreta, in continuità con Piazza Colitto, grazie ad un finanziamento regionale a cui si aggiungono risorse comunali - annuncia -. In concomitanza con la fine del cantiere della rotonda di Panighina, partirà la riqualificazione del tratto di Via Emilia dall’area ex Mercatone Uno alla rotonda stessa, con costruzione del marciapiede e realizzazione della fermata dell'autobus”.

“IIl 2024 sarà l'anno che vedrà anche partire i lavori del nuovo nido di Santa Maria Nuova finanziato quasi interamente dal Pnrr e la rigenerazione del tratto centrale della via Santa Croce, insieme alla ricostruzione del marciapiede, sulla stessa via, che versa in stato di ammaloramento - prosegue -. Si cercheranno fondi per finanziare i due progetti dei parchi di Santa Maria Nuova (pac4) e Badia (Bertinoro centro) e per la realizzazione della ciclabile sulla via Emilia, da Panighina a Diegaro, per cui arriveremo al progetto esecutivo grazie ai fondi comunali già stanziati. Sempre con finanziamenti comunali, si arriverà al progetto esecutivo dei golfi di fermata di Capocolle, per poi verificarne le condizioni di realizzazione”

“C'è poi l'intenzione di ricercare fondi per la progettazione e realizzazione di una seconda rotatoria sulla via Emilia, all'altezza di via Nuova - annuncia -. Sono tante le opere da cantierare e quelle in progettazione, insomma, mentre a gennaio si sono avviati due importanti cantieri, quello della rotatoria di Panighina e della chiesina di Cerbiano, in fase di ristrutturazione (un'opera di dimensioni nettamente diverse dalla prima, ma di grande significato per i bertinoresi) in un comune che nel contempo rafforza i servizi alla persona, con l'inserimento dell'operatore di prossimità, non aumenta i costi a carico della cittadinanza e investe fortemente in cultura per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, a partire dal centro storico su cui verrà avviata una fase di studio per strategie di sviluppo e rivitalizzazione”.

“Su tutto, stiamo mettendo in campo una visione che guardi al nostro Comune da qui ai prossimi anni, ben oltre questo mandato amministrativo - prosegue -. Partirà nei prossimi mesi, grazie ad un finanziamento di circa 120mila euro, il progetto “Biblioteche pop-up di prossimità" che prevederà, in forma di collaborazione e coprogettazione con i giovani tra i 15 e 35 anni, l'avvio di attività e progetti per la durata di 15 mesi a Fratta Terme. Ci auguriamo che questo possa essere anche l'anno di ripartenza della struttura termale di Fratta, su cui l'impegno dell'amministrazione non è mai venuto meno, nè rispetto alla tutela dei lavoratori nè nel supporto alla procedura di concordato per favorire l'arrivo di potenziali investitori. A tutto questo si aggiungono i lavori previsti per la ricostruzione dai danni causati dall'evento climatico del maggio scorso. Il Comune di Bertinoro conferma il suo impegno per garantire un territorio sicuro, accessibile e in continua crescita."

Conclude la sindaca: “Ringrazio la giunta per il grande lavoro di questi due anni portato avanti con profonda condivisione, il gruppo consigliare di maggioranza che ci ha sostenuti e sollecitati a fare sempre meglio e tutta la struttura tecnica per l'impegno profuso in un anno difficile come è stato quello dell'alluvione".