Biblioteca Saffi e decentrate, ripartono alcuni servizi: riaprono anche le sale ragazzi

Da lunedì parte dei servizi della Biblioteca Saffi verranno riaperti, con particolare riferimento all'accesso diretto allo scaffale aperto senza prenotazione e alle riaperture delle sale ragazzi e della sala studio presso la sala prestiti. Per motivi di sicurezza sanitaria, per gli utenti verranno adottate le seguenti misure, come da protocollo Covid: contingentamento degli ingressi, accesso solo con l'utilizzo della mascherina e previa igienizzazione delle mani, chiusura giornaliera di un'ora della Biblioteca per la sanificazione degli spazi. Questi gli orari di apertura: il lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (chiusura per igienizzazione dalle 13.30 alle 14.30), mentre sabato è prevista la chiusura totale.

SERVIZIO DI PRESTITO - Le prenotazioni e le richieste di prestito verranno gestite tramite il portale on-line "Scoprirete". Nel caso delle prenotazioni (4 per utente), gli utenti riceveranno, mediante il recapito preferenziale rilasciato alla biblioteca, la notifica della disponibilità del documento richiesto, che sarà poi registrato e potrà essere ritirato senza appuntamento. Le richieste di prestito (4 per utente) saranno registrate e si potranno riturare senza appountamento. Le prenotazioni e le richieste di prestito si potranno effettuare anche telefonicamente (0543 712615/2610) e via mail all'indirizzo biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it. Per prenotazioni e richieste di prestito numericamente più consistenti gli utenti potranno inoltrare una mail alla Biblioteca (biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it). Sarà mantenuto il servizio più agile "Libri al volo", tramite il quale gli utenti potranno ritirare i libri precedentemente prenotati e richiesti al fine di evitare forme di assembramento all'ingresso mantenendo le misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

RESTITUZIONI PRESTITO - I libri e i dvd da restituire andranno depositati in appositi contenitori collocati all'interno della Biblioteca (al civico 78). Il personale provvederà alle operazioni di rientro dopo l’opportuna quarantena, stabilita in 4 giorni. Inoltre sarà possibile accedere allo Scaffale aperto senza richiedere un appuntamento, ma in modalità contingentata, per un massimo di quattro utenti contemporaneamente. Ogni utente avrà a disposizione una fascia di visita di 20 minuti per scegliere di persona libri, dvd o altri materiali e dovrà essere munito di mascherina per tutto il periodo di permanenza, portare con sé il tesserino della biblioteca per utilizzare il servizio di autoprestito, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzarsi obbligatoriamente le mani prima di toccare i documenti con apposito gel posto all'ingresso della sala.

RIAPERTURA DELLA SALA STUDIO ALLA SALA PRESTITO - Sarà di nuovo possibile accedere alla sala a scaffale aperto anche per studiare su libri propri. I posti disponibili sono 10 e potranno essere occupati fino ad esaurimento, senza bisogno di prenotazione. Il servizio prevede due turni giornalieri: uno mattutino dalle 8.30 alle 13.30 e uno pomeridiano martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 con la chiusura del sabato. La sala andrà liberata dalle 13.30 alle 14.30 per permettere l’igienizzazione degli ambienti tra i due turni. Prima di accedere, bisognerà segnalare il proprio nominativo agli operatori all'ingresso. Non sarà possibile studiare in spazi diversi da quelli individuati al primo piano della Biblioteca, studiare in gruppo e circolare liberamente in locali diversi da quelli individuati.

RIAPERTURA SALE RAGAZZI - I piccoli e i giovani lettori potranno accedere nuovamente alle sale ragazzi. Anche in questo caso gli ingressi saranno contingentati e regolati dagli operatori della biblioteca. La permanenza nelle sale è consentita solo per il tempo necessario alla scelta dei libri e non per la lettura. Sarà obbligatorio indossare la mascherina (dai 6 anni in su) e igienizzarsi le mani con apposito gel posto all'ingresso delle sale, prima di toccare i documenti.

RIAPERTURA POSTAZIONI PER RICERCHE BIBLIOGRAFICHE - Per le ricerche nel catalogo on-line della Biblioteca, gli utenti potranno usufruire nuovamente delle 2 postazioni collocate all'ingresso e al primo piano. Gli operatori potranno fornire assistenza per ricerche di base e comunque in numero limitato, per non creare assembramenti al reference ed evitare soste prolungate degli utenti negli spazi della Biblioteca. A tal fine, si invitano gli utenti a consultare previamente da casa o tramite i dispositivi mobili personali il catalogo on-line "Scoprirete". Per ricerche numericamente consistenti o più complesse, sarà preferibile inviare una mail alla Biblioteca (biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it) o concordare telefonicamente un appuntamento. Saranno mantenuti i servizi avviati in modalità digitale. Restano a disposizione degli utenti tutti i servizi fruibili on-line da Scoprirete, da cui si può accedere al download di e-book, all'ascolto di audiolibri o alla lettura di quotidiani e riviste.

BIBLIOTECHE DECENTRATE - Le Biblioteche decentrate: Biblioteca Magica (San Martino in Strada Forlì), Biblioteca Harris (Parco della Resistenza Forlì), Biblioteca Alberti (Quartiere Cava Forlì), Biblioteca Natura Rerum (Foro Boario Forlì), dal 26 aprile gestiranno i servizi con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure di sicurezza e negli orari consueti: Biblioteca Harris lunedì-sabato dalle 15 alle 18, Biblioteca Alberti òunedì-mercoledì-venerdì dalle 15:30 alle 18:30, Biblioteca Natura Rerum lunedì-mercoledì-venerdì dalle 15:30 alle 18:30 e Biblioteca Magica martedì-giovedì-sabato dalle 15:30 alle 18:30.