Biblioteca Saffi, si ampliano gli orari di apertura. "La riapertura del Merenda nel primo semestre del 2024"

Da martedì scorso sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico per la Biblioteca comunale A. Saffi di Forlì. Le Sezioni Moderna e Ragazzi saranno aperte nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 19, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30. La sezione Emeroteca sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. I Fondi antichi continueranno a ricevere su appuntamento.

"Finalmente la nostra biblioteca apre il sabato e il pomeriggio, dando la possibilità ai nostri cittadini di accedervi in orari più flessibili, conformi alle esigenze e ai tempi di chi lavora e deve coniugare le proprie dinamiche professionali con la passione della lettura - afferma l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri -. Ringrazio di cuore i nostri appassionati bibliotecari che, come sempre, hanno dimostrato grande spirito di servizio, rendendo possibile il conseguimento di questo importante traguardo".

"La biblioteca per noi rappresenta uno luogo di crescita culturale e civica senza paragoni, su cui intendiamo investire con grande senso di responsabilità - prosegue Melandri -. Le sale di lettura e il servizio di prestito resteranno chiusi al pubblico il lunedì per consentire i lavori di riordino dei fondi librari e quelli di trasferimento dalla sede attuale a Palazzo Romagnoli. Questa operazione, temporanea ma necessaria, ci permetterà da un lato di continuare a garantire i servizi bibliotecari alla città, dall’altro di prepararci all’attesa riapertura di Palazzo del Merenda, prevista per il primo semestre del 2024”. Per informazioni: Tel. 0543.712615, biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it .