Biblioteche comunali, come cambiano gli orari nel mese di agosto: due aperture straordinarie per la Saffi

Nel mese di luglio, il normale orario al pubblico della Biblioteca Comunale Saffi prevederà anche due aperture straordinarie nei giorni di sabato 24 e sabato 31, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Nel mese di agosto, come di consueto, la Biblioteca Saffi e le biblioteche decentrate del Comune di Forlì varieranno gli orari di apertura. La Biblioteca Saffi, di Corso della Repubblica 78, in agosto sarà aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. La settimana di Ferragosto, e precisamente da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, la biblioteca resterà chiusa al pubblico. Le Biblioteche decentrate, ovvero Biblioteca Magica (San Martino in Strada Forlì), Biblioteca Harris (Parco della Resistenza Forlì), Biblioteca Alberti (Quartiere Cava Forlì), Biblioteca Natura Rerum (Foro Boario Forlì), rimarranno chiuse per tutto il mese di agosto.