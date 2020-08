Bici rubate: la Polizia cerca i proprietari, le foto per il riconoscimento

Si trovano in Questura, in attesa di esser restituite ai legittimi proprietari, cinque biciclette recuperate dalla Polizia di Stato di Forlì prima del 10 agosto nell’ambito di un'attività d'indagine contro i furti. Dagli uffici di Corso Garibaldi sono state diffuse le fotografie delle biciclette, così che nel caso qualcuno le riconosca possa rivolgersi in Questura per le procedure di legge.

Il cittadino potrà presentarsi direttamente all’Ufficio denunce della Questura, in Corso Garibaldi 173, dalle 8 alle 20 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 14 il sabato e la domenica, oppure potrà contattare l’utenza 0543719512 (ufficio trattazione atti di P.G.). Nelle fotografie sono state volutamente oscurate le marche delle biciclette per assicurare la genuinità del riconoscimento, da effettuarsi davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria.