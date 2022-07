Bidentina e Provinciale Del Rabbi, i sindaci fissano le priorità a Lattuca. "Per troppo tempo strade provinciali trascurate"

Prosegue il tour nel territorio del presidente della Provincia Enzo Lattuca. "Ho avuto un confronto franco e produttivo con il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci all’insegna della buona relazione tra istituzioni - esordisce Lattuca -. Tema centrale dell’incontro l’attenzione alle infrastrutture viarie e nello specifico alla Provinciale 4 “Bidentina”, arteria di collegamento di Meldola a Forlì, ma anche di tutta la vallata fino a Santa Sofia". Il sindaco Cavallucci ha segnalato a Lattuca "la necessità di un allargamento della strada nel tratto fra Meldola e la popolosa frazione di S. Colombano". "Entro l’anno a San Colombano partiranno i lavori di completamento e consolidamento del ponte sulla Provinciale 4 per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per consolidare il viadotto", annuncia Lattuca. L’incontro è proseguito con la visita al Comune di Predappio. Il sindaco Roberto Canali ha sottolineato come priorità "la messa in sicurezza della Provinciale 3 del Rabbi che collega Predappio con le frazioni fino alla città di Forl, in particolare del ponte all’ingresso del Comune e del tratto tra Fiumana e San Lorenzo in Noceto".

"Scontiamo anni di mancate risorse economiche per le Province - dichiara Lattuca -, ma ora, a differenza del passato, le risorse ci sono: mia intenzione in questo mandato da Presidente è condividere con i sindaci un programma serrato di manutenzione delle strade provinciali che per troppo tempo sono state trascurate. La Provincia di Forlì- - Cesena è competente su 518 chilometri di strade e 350 ponti. Penso ad un Piano diffuso delle opere pubbliche: la costruzione di uno sviluppo omogeneo e sostenibile, infatti, trova nelle infrastrutture un nodo centrale. Purtroppo, il Pnrr non è potuto intervenire con investimenti nella viabilità secondaria, ma il Governo ha compreso l’allarme lanciato sulle conseguenze per i cittadini e le imprese del gap manutentorio delle strade provinciali e, proprio come intervento strategico, ha consolidato con la manovra di bilancio per il 2022 le risorse destinate a queste infrastrutture". "L’incontro - conclude Lattuca - è stato anche l’occasione di raccogliere una riflessione da parte degli amministratori sulla difficoltà di gestire in autonomia per i piccoli comuni i processi amministrativi e i servizi ai cittadini: è necessario rilanciare un confronto fra comuni, unioni e provincia sulle strategie del territorio".